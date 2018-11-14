Iğdır'ın Kurtuluşunun 98. Yıl Dönümü

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama masajının da okunmasının ardından Mehmet Çavuş Şehitliği'ndeki anıta çelenk konulup karanfil bırakıldı.
Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, Garnizon ve 5'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Hakkı Bahadır Öztürk, kurum amirleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Mustafa Kemal Atatürk,Iğdır
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:58