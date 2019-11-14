Haberler » Güncel » Iğdır'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı - Haber

Iğdır'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

14.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:10Iğdır'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Iğdır Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama masajının okunmasının ardından Zübeyde Hanım Bulvarı üzerindeki Belediye Meydanı'nda Kafkas Halk Dansları ekibi birbirinden güzel gösteriler sundu.
Daha sonra katılımcılar, buradan Atatürk Caddesi üzerinden yürüyerek Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı.
Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Garnizon ve 5'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, kurum amirleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:26 YÖK'ten ihtisaslaşan bazı üniversitelere kadro takviyesi
13:26 Medeniyet Derneğinde diksiyon ve güzel konuşma dersi verilecek
13:26 MHP Milletvekili Taşdoğan'ın babası vefat etti
13:26 Ordu'da mesleki eğitim kursiyerlerine sertifika verildi
13:25 Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
12:34 Gaziantep'te HDP'ye şafak vakti 500 PÖH operasyon düzenledi
12:18 Arabasını çalıp polisten kaçan kardeşine isyan etti: Kardeşim çalacağına arabamı yaksalardı
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
11:46 Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da görüşürken Pentagon'dan F-35 açıklaması geldi: Türkiye 2020'de programdan çıkacak
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
14.11.2019 13:27:21