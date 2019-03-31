Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Saadet Partisi Adayı...

Iğdır
'ın Tuzluca
ilçesinde belediye başkanlığını Saadet Partisi
adayı Ahmet Sait Sadrettin Türkan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Sait
Sadrettin Türkan bin 349, AK Parti
adayı Faruk Korkusuz
bin 103, CHP
adayı Abdullah Çinibulak
bin 15 oy aldı.
-Türkan'ın öz geçmişi
Ahmet Sait Sadrettin Türkan, 1975 yılında Tuzluca'da doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitiren Türkan, kendi şirketini kurarak otomobil, tekstil, ithalat ve ihracat alanında faaliyetlerde bulundu. 29 Mart 2009'daki yerel seçimlerde Tuzluca Belediye Başkanı seçilerek bu görevi bir dönem yürüttü. İyi düzeyde Rusça, İngilizce, orta düzeyde Fransızca bilen Türkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA