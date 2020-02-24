Iğdır-Kağızman-Erzurum kara yolu ulaşıma tamamen kapatılacak

Iğdır-Kağızman- Erzurum kara yolunun, yapımında sona yaklaşılan barajın suları altında kalacağı için tamamen ulaşıma kapatılacağı bildirildi.
Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlayacağı, bu yüzden su altında kalacak Iğdır-Kağızman-Erzurum kara yolunun artık kullanılamayacağı duyuruldu.
Söz konusu yolun, 26 Şubat Çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren ulaşıma kapatılacağı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Iğdır'dan Erzurum istikametine ulaşım Selim-Sarıkamış-Karakurt merkez güzergahı üzerinden sağlanacak. Nisan ayı itibarıyla baraj sularının tam yükselmesi nedeniyle Karakurt yolu da tamamen ulaşıma kapatılacak. Erzurum'a ulaşım Sarıkamış-Karaurgan yolu ile sağlanacak."