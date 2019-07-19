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IĞDIR KANGREN OLAN BACAĞI KESİLEN LEYLEĞE PROTEZ TAKILACAK

IĞDIR'da Aras EDAŞ ekibi tarafından arazide yaralı bir leylek bulundu.

19.07.2019 10:03
IĞDIR'da Aras EDAŞ ekibi tarafından arazide yaralı bir leylek bulundu. Hastaneye kaldırılan leylleğin ip dolandığı için kangren olan bacağı kesildi. Tedavi altına alınan bebeğe 3 hafta sonra protez takılacağı bildirildi.
Karakoyunlu ilçesinde arazide arıza çalışmasına çıkan Aras EDAŞ ekibi, yaralı olduğu için uçamayan leyleği buldu. Bacağına ip dolandığı için uçamayan leyleği kurtaran çalışanlar, tedavi edilmesi için Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürülen leyleğin burda yapılan muayenesinde bacağının kangren olduğu belirlendi. Bacağı kesilen leylek, hastanede tedavi altına alındı. Hastane Başhekimi Gökhan Koçak, bacağı kesilen leyleğin tedavisinin üç hafta süreceğini belirtti. Koçak, üç hafta sonra protez takılacak leyleğin doğaya bırakılacağını bildirdi. IĞDIR KANGREN OLAN BACAĞI KESİLEN LEYLEĞE PROTEZ TAKILACAK
Kaynak: DHA
Karakoyunlu, Koçak, Güncel

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