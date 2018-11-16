Iğdır Liseli Kızların Kavgasını Erkekler Güçlükle Ayırdı

Iğdır
merkezde, okul çıkışı buluşan lise öğrencisi 6 kızın sokak ortasındaki kavgası, onları ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan arkadaşlarınca kaydedildi. Liseli kızları, kavga ederken gören çevredekiler, güçlükle ayırdı. Olay, yaklaşık bir hafta önce meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen lise öğrencisi 6 kız, iddiaya göre, okul çıkışında sokakta buluştu. Lisede okuyan kız öğrenciler sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken kızlardan biri, diğerinin saçından çekerek, karşılıklı tekme ile vurmaya başladı. Bu anlar, liselileri ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan kız arkadaşlarınca kaydedildi. Kızları sokak ortasında kavga ederken gören erkeler, güçlükle ayırdı. Ayrılan genç kızlar birbirine hakaret ederek olay yerinden uzaklaştı.
Iğdır