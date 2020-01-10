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Iğdır merkezli 6 ilde 17 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Iğdır merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

10.01.2020 21:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:30Iğdır merkezli 6 ilde 17 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, Iğdır'ın yanı sıra Ankara, İstanbul, Bingöl, Manisa ve Ağrı'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 17 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar arasında polis, asker, gümrük memuru, doktor, öğretmen ve kamu kurumlarından ihraç edilen memurların da bulunduğu öğrenildi.

Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

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