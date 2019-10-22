Iğdır roket saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu

Roket saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin askeri araca roketatar ile düzenlediği saldırıda yaralanan 5 askerden Er Zekeriya Altonuk (32), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Doğubayazıt'ta önceki gün, İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu ile Kozlu Üs Bölgesi arasında devriye görevi yapan askerleri taşıyan zırhlı araca, PKK'lı teröristler tarafından roketatarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Askerlerden 3'ü Doğubayazıt'a, biri Erzurum'a, biri ise Iğdır'daki hastanelere kaldırıldı.

Iğdır Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen Er Zekeriya Altunok, doktorların tüm çabasına karşın bugün öğle saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Er Zekeriya Altunok'un Yozgat doğumlu olduğu, ancak ailesinin yaşadığı Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

'EŞİM ÇOK ŞEREFLİ BİR İNSANDI'

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin askeri araca roketatar ile düzenlediği saldırıda şehit olan er Zekeriya Altunok'un, hastane çıkışında annesi Nurgül ile eşi Vildan Altınok güçlükle ayakta durabildi. Acılı eş, Allahım benim eşim çok şerefli bir insandı dedi.

Şehit Zekeriya Altunok'un cenazesi bugün saat 18.00'de Şehit Bülent Aydın Havaalanı'nda yapılacak törenin ardından, toprağa verileceği Kayseri'ye gönderilecek.

Kaynak: DHA