IĞDIR Sattığı tablolarla bin yetimi sevindirdi

Sattığı tablolarla bin yetimi sevindirdi
Iğdırlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan
, instagramda satışa sunduğu tabloların geliriyle Iğdır'da bin yetim çocuğu Ramazan Bayramı
'nda baştan ayağa giydirdi. Çocukları kuaföre götürerek saç traşlarını da yaptıran Özcan'ın sürprizi ise lunapark eğlencesi oldu.
Çektiği fotoğraflar ve sosyal medyada düzenlediği kampanyalarla Doğu'daki çocukların yüzünü güldüren Mehmet Özcan, Ramazan Bayramı'nda da bin yetimi sevindirdi. Yaptığı çalışmalar sonrası sosyal paylaşım sitesi instagramda mavi rozet alan sanatçı Mehmet Özcan, fotoğraflarını satışa sundu. Özcan, instagram takipçilerinin kısa sürede aldığı tablolardan elde ettiği gelirle yetim çocukları sevindirmek için harekete geçti. Başta İzmir
olmak üzere Türkiye
'nin bir çok kentinden de destek alan Özcan, sattığı tabloların parasıyla bin yetim çocuğa yardım eli uzattı. Iğdır'da daha önce tespit ettikleri bin yetim çocuğu gruplar halinde mağazalara götüren Özcan ve beraberindeki yardımseverler, ayakkabı ve kıyafet aldı. Yetimlerin kuaförde saçlarını da traş ettiren Özcan, onlarla birlikte bu kez lunaparkın yolunu tuttu. Gün boyu neşeli vakitler geçiren çocuklar, daha sonra evlerine bırakıldı.
Ramazan Bayramı'nda kimsesiz çocukları sevindirmek için çalışma yaptıklarını söyleyen Mehmet Özcan, Belirlediğimiz çocukları gruplar halinde magazalara getirerek bayramlık ihtiyaçlarını aldık. Çocuklar lunaparkta gönüllerinde eğlendi. Bayram hediyesi de verdiğimiz çocukları daha sonra evlerine götürdük. Çocuklarla ilgilenmek, onların yüzünü güldürmek bizleri çok mutlu etti dedi.
Kaynak: DHA
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