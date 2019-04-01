Iğdır Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Iğdır için sandığa giden vatandaşlar, Iğdır Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi BDP'den yana olmuştu. Peki, Iğdır seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Iğdır'da kim önde? Iğdır seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

IĞDIR 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Iğdır Belediye Başkanlığı için MHP'den İsa Yaşar Tezer Cumhur İttifakı kapsamında seçime katılırken, CHP'den Sözer Sayan da Millet İttifakı kapsamında seçimde yer aldı. HDP'den Yaşar Akkuş, Saadet Partisi adına Abdullah Mert, DSP adına Fırat Akdağ ve TKP adına da Berkay Kemal Önboğlu Iğdır Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Iğdır'daki toplam 170 sandık açıldı ve Anadolu Ajansından alınan kesin olmayan verilere göre:

Yaşar Akkuş - HDP - 22.228 OY - %50,09

İsa Yaşar Tezel - MHP - 20.716 OY - %46,68

Sözer Sayan - CHP - 1.011 OY - %2,28

Abdullah Mert - Saadet Partisi - 202 OY - %0,46

Fırat Akdağ - DSP - 77 OY - %0,17 oy oranlarıyla HDP adayı Yaşar Akkuş sandıktan birinci çıktı.

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IĞDIR 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Iğdır 'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Iğdır'da 2014'deki yerel seçimlerde BDP adına Murat Yikit, MHP adına Gündüz Güneş aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre BDP % 44,79 oy oranı ile Iğdır Belediye Başkanlığı'nı kazandı. MHP ise % 42, 35 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. AK Parti adayı Mustafa Buluş % 10, 90 oy oranı ile 3, BTP'den Murat Işık% 0, 83 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

IĞDIR İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Iğdır belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Iğdır seçim sonuçları sayfamızı ziyaret edin.