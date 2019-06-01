IĞDIR ŞEHİDİ UZMAN ONBAŞI ALİ YILMAZ'IN BABA EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Iğdır'ın Aralık ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın Kadıköy'deki baba evine acı haber geldi.

Piyade Uzman Onbaşı Ali Yılmaz, bugün Iğdır'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Acı haber şehidin Kadıköy Eğitim Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Şehidin babası Yener Yılmaz'a acı haberi Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık, Kadıköy Müftüsü ve askeri heyet verdi. Şehit Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın evine Türk bayrağı asıldı. Sağlık ekipleri de şehidin evinin önünde hazır bulundu. Şehidin ailesi akşam saatlerinde memleketleri Kütahya'ya gidecek. Şehit Ali Yılmaz yarın memleketi Kütahya Simav'da defnedilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin baba evi

-Askeri heyetin eve gelmesi

-Eve Türk bayrağı asılması

-Evin önünde bekleyen sağlık ekipleri

-Şehidin fotoğrafları

-Genel ve detay

Kaynak: DHA