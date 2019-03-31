MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|170
|Toplam Seçmen
| :
|56.116
|Açılan Sandık
| :
|93
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 54,71
|Kullanılan Oy
| :
|24.813
|Geçerli Oy
| :
|24.105
|Katılım Oranı
| :
|% 81,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|YAŞAR AKKUŞ
|% 48,17
|11.612
|MHP
|İSA YAŞAR TEZEL
|% 47,82
|11.527
|CHP
|SÖZER SAYAN
|% 3,12
|751
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH MERT
|% 0,45
|108
|TKP
|BERKAY KEMAL ÖNOĞLU
|% 0,18
|43
|DSP
|FIRAT AKDAĞ
|% 0,14
|33
|BTP
|ALİHAYDAR DEMİR
|% 0,1
|23
|DİĞER
|% 0,03
|8
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ARALIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 30,77
|Katılım Oranı
| :
|% 92,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA GÜZELKAYA
|% 56,87
|484
|CHP
|ZAFER BAYAT
|% 36,66
|312
|MHP
|CAFER AKKA
|% 2,82
|24
|DP
|NECEF KİRİ
|% 2,59
|22
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER FARUK ÇAĞLAR
|% 0,47
|4
|DİĞER
|% 0,47
|4
|BTP
|KUDSİYE DOĞAN
|% 0,12
|1
KARAKOYUNLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BAYRAMALİ BALLI
|% 43,08
|619
|CHP
|CAFER DALGA
|% 30,27
|435
|AK PARTİ
|KURBAN KAYA
|% 26,65
|383
TUZLUCA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 47,37
|Katılım Oranı
| :
|% 80,91
Güncel
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULLAH ÇİNİBULAK
|% 29,39
|599
|SAADET PARTİSİ
|AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
|% 25,37
|517
|AK PARTİ
|FARUK KORKUSUZ
|% 25,22
|514
|HDP
|AYŞE ARAS KAYNAR
|% 18,6
|379
|MHP
|ALİCAN ZORMAN
|% 1,28
|26
|BTP
|ALİ HAYDAR ÖĞÜT
|% 0,15
|3
Kaynak: AA