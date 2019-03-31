MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|170
|Toplam Seçmen
| :
|56.116
|Açılan Sandık
| :
|101
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 59,41
|Kullanılan Oy
| :
|26.966
|Geçerli Oy
| :
|26.206
|Katılım Oranı
| :
|% 81,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSA YAŞAR TEZEL
|% 48,03
|12.587
|HDP
|YAŞAR AKKUŞ
|% 47,99
|12.575
|CHP
|SÖZER SAYAN
|% 3,06
|801
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH MERT
|% 0,45
|119
|TKP
|BERKAY KEMAL ÖNOĞLU
|% 0,19
|50
|DSP
|FIRAT AKDAĞ
|% 0,14
|36
|BTP
|ALİHAYDAR DEMİR
|% 0,11
|29
|DİĞER
|% 0,03
|9
* Partilerin Türkiye
genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ARALIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 38,46
|Katılım Oranı
| :
|% 90,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA GÜZELKAYA
|% 55,32
|588
|CHP
|ZAFER BAYAT
|% 37,63
|400
|MHP
|CAFER AKKA
|% 3,1
|33
|DP
|NECEF KİRİ
|% 2,73
|29
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER FARUK ÇAĞLAR
|% 0,56
|6
|DİĞER
|% 0,56
|6
|BTP
|KUDSİYE DOĞAN
|% 0,09
|1
KARAKOYUNLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BAYRAMALİ BALLI
|% 43,08
|619
|CHP
|CAFER DALGA
|% 30,27
|435
|AK PARTİ
|KURBAN KAYA
|% 26,65
|383
TUZLUCA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 52,63
|Katılım Oranı
| :
|% 80,71
Güncel
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULLAH ÇİNİBULAK
|% 29,25
|655
|SAADET PARTİSİ
|AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
|% 25,32
|567
|AK PARTİ
|FARUK KORKUSUZ
|% 25,19
|564
|HDP
|AYŞE ARAS KAYNAR
|% 18,85
|422
|MHP
|ALİCAN ZORMAN
|% 1,25
|28
|BTP
|ALİ HAYDAR ÖĞÜT
|% 0,13
|3
Kaynak: AA