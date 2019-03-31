MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|170
|Toplam Seçmen
| :
|56.116
|Açılan Sandık
| :
|129
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 75,88
|Kullanılan Oy
| :
|34.543
|Geçerli Oy
| :
|33.511
|Katılım Oranı
| :
|% 81,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|YAŞAR AKKUŞ
|% 48,65
|16.303
|MHP
|İSA YAŞAR TEZEL
|% 47,49
|15.913
|CHP
|SÖZER SAYAN
|% 2,93
|982
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH MERT
|% 0,45
|150
|TKP
|BERKAY KEMAL ÖNOĞLU
|% 0,17
|56
|DSP
|FIRAT AKDAĞ
|% 0,15
|50
|BTP
|ALİHAYDAR DEMİR
|% 0,11
|38
|DİĞER
|% 0,06
|19
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ARALIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 46,15
|Katılım Oranı
| :
|% 88,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA GÜZELKAYA
|% 55,51
|741
|CHP
|ZAFER BAYAT
|% 36,63
|489
|MHP
|CAFER AKKA
|% 3,52
|47
|DP
|NECEF KİRİ
|% 3,3
|44
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER FARUK ÇAĞLAR
|% 0,52
|7
|DİĞER
|% 0,45
|6
|BTP
|KUDSİYE DOĞAN
|% 0,07
|1
KARAKOYUNLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BAYRAMALİ BALLI
|% 43,08
|619
|CHP
|CAFER DALGA
|% 30,27
|435
|AK PARTİ
|KURBAN KAYA
|% 26,65
|383
TUZLUCA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 68,42
|Katılım Oranı
| :
|% 81,04
MHP, Güncel
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
|% 28,6
|861
|AK PARTİ
|FARUK KORKUSUZ
|% 26,05
|784
|CHP
|ABDULLAH ÇİNİBULAK
|% 24,32
|732
|HDP
|AYŞE ARAS KAYNAR
|% 20
|602
|MHP
|ALİCAN ZORMAN
|% 0,93
|28
|BTP
|ALİ HAYDAR ÖĞÜT
|% 0,1
|3
Kaynak: AA