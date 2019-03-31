31 Mart 2019, 21:23
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Iğdır Son

Iğdır Son

MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 158Açılan Sandık Oranı : % 92,94Kullanılan Oy : 42.380Geçerli Oy : 41.084Katılım Oranı : % 81,29PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPİSA YAŞAR TEZEL% 48,3119.848HDPYAŞAR AKKUŞ% 48,1719.

MERKEZ

Toplam Sandık : 170
Toplam Seçmen : 56.116
Açılan Sandık : 158
Açılan Sandık Oranı : % 92,94
Kullanılan Oy : 42.380
Geçerli Oy : 41.084
Katılım Oranı : % 81,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSA YAŞAR TEZEL% 48,3119.848
HDPYAŞAR AKKUŞ% 48,1719.792
CHPSÖZER SAYAN% 2,31950
SAADET PARTİSİABDULLAH MERT% 0,41170
DİĞER% 0,38158
TKPBERKAY KEMAL ÖNOĞLU% 0,1459
DSPFIRAT AKDAĞ% 0,1459
BTPALİHAYDAR DEMİR% 0,1248
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ARALIK

Açılan Sandık Oranı : % 53,85
Katılım Oranı : % 87,39


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 55,34881
CHPZAFER BAYAT% 36,87587
MHPCAFER AKKA% 4,0264
DPNECEF KİRİ% 2,9547
SAADET PARTİSİÖMER FARUK ÇAĞLAR% 0,58
DİĞER% 0,254
BTPKUDSİYE DOĞAN% 0,061
KARAKOYUNLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,55


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBAYRAMALİ BALLI% 43,08619
CHPCAFER DALGA% 30,27435
AK PARTİKURBAN KAYA% 26,65383
TUZLUCA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,81


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 30,691.349
AK PARTİFARUK KORKUSUZ% 25,11.103
CHPABDULLAH ÇİNİBULAK% 23,091.015
HDPAYŞE ARAS KAYNAR% 19,45855
MHPALİCAN ZORMAN% 1,5970
BTPALİ HAYDAR ÖĞÜT% 0,073
MHP, Güncel
Kaynak: AA