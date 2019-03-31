31 Mart 2019, 21:37
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Iğdır Son

Iğdır Son

MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 164Açılan Sandık Oranı : % 96,47Kullanılan Oy : 44.063Geçerli Oy : 42.659Katılım Oranı : % 81,45PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPİSA YAŞAR TEZEL% 49,1620.971HDPYAŞAR AKKUŞ% 47,2420.150CHPSÖZER SAYAN% 2,441.

MERKEZ

Toplam Sandık : 170
Toplam Seçmen : 56.116
Açılan Sandık : 164
Açılan Sandık Oranı : % 96,47
Kullanılan Oy : 44.063
Geçerli Oy : 42.659
Katılım Oranı : % 81,45


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSA YAŞAR TEZEL% 49,1620.971
HDPYAŞAR AKKUŞ% 47,2420.150
CHPSÖZER SAYAN% 2,441.041
SAADET PARTİSİABDULLAH MERT% 0,4169
DİĞER% 0,38161
TKPBERKAY KEMAL ÖNOĞLU% 0,1459
DSPFIRAT AKDAĞ% 0,1459
BTPALİHAYDAR DEMİR% 0,1149
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ARALIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,48


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 58,41.665
CHPZAFER BAYAT% 33,74962
MHPCAFER AKKA% 5,16147
DPNECEF KİRİ% 1,9355
SAADET PARTİSİÖMER FARUK ÇAĞLAR% 0,3510
BTPKUDSİYE DOĞAN% 0,288
DİĞER% 0,144
KARAKOYUNLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,55


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBAYRAMALİ BALLI% 43,08619
CHPCAFER DALGA% 30,27435
AK PARTİKURBAN KAYA% 26,65383
TUZLUCA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,81


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 30,691.349
AK PARTİFARUK KORKUSUZ% 25,11.103
CHPABDULLAH ÇİNİBULAK% 23,091.015
HDPAYŞE ARAS KAYNAR% 19,45855
MHPALİCAN ZORMAN% 1,5970
BTPALİ HAYDAR ÖĞÜT% 0,073
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Kaynak: AA