MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|170
|Toplam Seçmen
| :
|56.116
|Açılan Sandık
| :
|169
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 99,41
|Kullanılan Oy
| :
|45.479
|Geçerli Oy
| :
|43.995
|Katılım Oranı
| :
|% 81,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSA YAŞAR TEZEL
|% 48,99
|21.553
|HDP
|YAŞAR AKKUŞ
|% 47,44
|20.872
|CHP
|SÖZER SAYAN
|% 2,47
|1.085
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH MERT
|% 0,38
|167
|DİĞER
|% 0,36
|160
|DSP
|FIRAT AKDAĞ
|% 0,13
|56
|TKP
|BERKAY KEMAL ÖNOĞLU
|% 0,13
|55
|BTP
|ALİHAYDAR DEMİR
|% 0,11
|47
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ARALIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 80,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA GÜZELKAYA
|% 56,9
|1.666
|CHP
|ZAFER BAYAT
|% 34,9
|1.022
|MHP
|CAFER AKKA
|% 4,34
|127
|DP
|NECEF KİRİ
|% 3,04
|89
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER FARUK ÇAĞLAR
|% 0,51
|15
|BTP
|KUDSİYE DOĞAN
|% 0,31
|9
KARAKOYUNLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 86,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BAYRAMALİ BALLI
|% 43,02
|619
|CHP
|CAFER DALGA
|% 30,23
|435
|AK PARTİ
|KURBAN KAYA
|% 26,62
|383
|SAADET PARTİSİ
|İSMET ÖGET
|% 0,14
|2
TUZLUCA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 80,85
MHP, Güncel
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
|% 30,69
|1.349
|AK PARTİ
|FARUK KORKUSUZ
|% 25,1
|1.103
|CHP
|ABDULLAH ÇİNİBULAK
|% 23,09
|1.015
|HDP
|AYŞE ARAS KAYNAR
|% 19,45
|855
|MHP
|ALİCAN ZORMAN
|% 1,59
|70
|BTP
|ALİ HAYDAR ÖĞÜT
|% 0,07
|3
Kaynak: AA