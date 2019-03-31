31 Mart 2019, 22:46
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Iğdır Son

Iğdır Son

MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 169Açılan Sandık Oranı : % 99,41Kullanılan Oy : 45.479Geçerli Oy : 43.995Katılım Oranı : % 81,55PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPİSA YAŞAR TEZEL% 48,9921.553HDPYAŞAR AKKUŞ% 47,4420.872CHPSÖZER SAYAN% 2,471.

MERKEZ

Toplam Sandık : 170
Toplam Seçmen : 56.116
Açılan Sandık : 169
Açılan Sandık Oranı : % 99,41
Kullanılan Oy : 45.479
Geçerli Oy : 43.995
Katılım Oranı : % 81,55


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSA YAŞAR TEZEL% 48,9921.553
HDPYAŞAR AKKUŞ% 47,4420.872
CHPSÖZER SAYAN% 2,471.085
SAADET PARTİSİABDULLAH MERT% 0,38167
DİĞER% 0,36160
DSPFIRAT AKDAĞ% 0,1356
TKPBERKAY KEMAL ÖNOĞLU% 0,1355
BTPALİHAYDAR DEMİR% 0,1147
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ARALIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,77


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 56,91.666
CHPZAFER BAYAT% 34,91.022
MHPCAFER AKKA% 4,34127
DPNECEF KİRİ% 3,0489
SAADET PARTİSİÖMER FARUK ÇAĞLAR% 0,5115
BTPKUDSİYE DOĞAN% 0,319
KARAKOYUNLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,08


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBAYRAMALİ BALLI% 43,02619
CHPCAFER DALGA% 30,23435
AK PARTİKURBAN KAYA% 26,62383
SAADET PARTİSİİSMET ÖGET% 0,142
TUZLUCA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,85


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 30,691.349
AK PARTİFARUK KORKUSUZ% 25,11.103
CHPABDULLAH ÇİNİBULAK% 23,091.015
HDPAYŞE ARAS KAYNAR% 19,45855
MHPALİCAN ZORMAN% 1,5970
BTPALİ HAYDAR ÖĞÜT% 0,073
MHP, Güncel
Kaynak: AA