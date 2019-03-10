Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Korucu camiası olarak hem Konfederasyonumuz, hem de Iğdır
Korucu Derneğimiz şehit aileleri ve gazilerimiz adına PKK
ve HDP
ile kol kola yürüyenlere karşı net ve dik tavır sergilemek için Iğdır Cumhur İttifakı adayı Yaşar Tezel
ile bir araya geldik ve Tezel'e desteğimizin sonsuz olduğunu ifade ettik. Iğdır, terör örgütü uzantısı HDP ile anılmayı hak etmiyor." dedi.
Cumhur İttifakı Iğdır Adayı İsa Yaşar Tezel
'e destek vermek için 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile Iğdır'a gelen Sözen, Iğdır Güvenlik Korucuları Derneği binasında güvenlik korucularıyla toplantı yaptı. Toplantıya Tezel de katıldı.
Sözen, toplantı sonrası AA muhabirine, Cumhur İttifakı'na destek için bölgede olduklarını söyledi.
Iğdır'da Tezel'i desteklediklerini vurgulayan Sözen, "Korucu camiası olarak hem Konfederasyonumuz, hem de Iğdır Korucu Derneğimiz şehit aileleri ve gazilerimiz adına PKK ve HDP ile kol kola yürüyenlere karşı net ve dik tavır sergilemek için Iğdır Cumhur İttifakı adayı Yaşar Tezel ile bir araya geldik ve Tezel'e desteğimizin sonsuz olduğunu ifade ettik. Iğdır, terör örgütü uzantısı HDP ile anılmayı hak etmiyor." diye konuştu.
Sözen, yıllardır HDP ile yönetilen Iğdır halkının mağdur olduğunu ve hizmetlerden yoksun bırakıldığını dile getirdi.
Cumhur İttifakı'nın Iğdır adayı Tezel'i sonuna kadar destekleyeceklerini vurgulayan Sözen, şunları kaydetti:
"Bu ittifakın karşısında olanlar PKK'nın uzantısı HDP ile kol kola girmesi suretiyle Iğdır ve birçok yerde Cumhur İttifakı'nı devirme çabasındadır. Asıl amaçları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ı devirmek olduğu için böyle bir desteğe geldik. Bu desteğimiz sadece Iğdır'la sınırlı bir destek değildir. Biz Doğu'daki bütün illeri ve ilçeleri dolaşıp AK Parti
ve Cumhur İttifakı adaylarını desteklemek üzere gece gündüz yollardayız. Allah birliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin." Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin Türkiye
'nin bekası için canları pahasına çalıştığını ifade eden Sözen, böyle bir ortamda evlerinde oturmak yerine sürekli sahada olduklarını söyledi.
PKK, Halkların Demokratik Partisi, Iğdır, Güncel
Kaynak: AA