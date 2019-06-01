Iğdır Türkiye-İran sınırında çatışma 2 şehit, 5 yaralı

Türkiye- İran
sınırında çatışma 2 şehit, 5 yaralı Iğdır
'ın Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle PKK
'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Türkiye-İran sınırındaki Aralık
ilçesi yakınlarında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Aralık ve Iğdır devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
Kaynak: DHA
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