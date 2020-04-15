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Iğdır Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sokak hayvanlarını unutmadı

Iğdır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların büyük oranda evde kalmasıyla aç kalan sokak hayvanlarının düzenli olarak beslenmesi kararı alındı.

15.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:04
Iğdır Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sokak hayvanlarını unutmadı
Iğdır 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların büyük oranda evde kalmasıyla aç kalan sokak hayvanlarının düzenli olarak beslenmesi kararı alındı.
Iğdır Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Aydın Börü başkanlığında Iğdır Valiliği Toplantı Salonu'nda toplandı.
Kentte koronavirüs salgınına karşı yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, sokak hayvanları için de çalışma yürütülmesi kararlaştırıldı.
Toplantıda, salgınla mücadele sürecinde lokanta ve restoran gibi iş yerlerinin tüketim kapasitesinin düşmesinden dolayı yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına besin desteği sağlanmasına karar verildi.
Karar doğrultusunda, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe ve sokaklarda hayvanların yaşadığı alanlar tespit edilip, bu noktalara düzenli olarak yem ve su bırakılacak.
Sokak hayvanlarının beslenmesi için yapılacak alanlar düzenli olarak dezenfekte edilecek.
Ayrıca, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmaları ve hassasiyetlerinin artırılması için çalışma yürütülecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Aydın, Iğdır, Güncel
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