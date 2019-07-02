02.07.2019 12:49
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Iğdır Üniversitesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek

Iğdır Üniversitesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek

Iğdır Üniversitesi ile Türk Kızılay Iğdır Şubesi arasında imzalanan Kızılay Butik İşbirliği Protokolüyle ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek.

Iğdır Üniversitesi'>Iğdır Üniversitesi ile Türk Kızılay Iğdır Şubesi arasında imzalanan Kızılay Butik İşbirliği Protokolüyle ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek.

Iğdır Üniversitesi ile Türk Kızılay Iğdır Şubesi arasında Kızılay Butik İşbirliği Protokolü imzalandı. Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın makamında imzalanan protokole Türk Kızılay Iğdır Şubesi Başkanı Asim Tülay ve şube çalışanları katıldı. İmzalanan protokolle Iğdır Üniversitesi ile Türk Kızılay Iğdır Şubesi işbirliğiyle, gıda bankacılığı kapsamında, Türk Kızılay Iğdır Şubesi tarafından bağışı alınan gıda, giyim, yakacak, temizlik malzemeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, üniversite olarak her alanda olduğu gibi sosyal yardım projeleri kapsamında da gerekli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Butik faaliyeti kapsamında Kızılay ile koordineli bir çalışma yürütmekten dolayı çok memnun olduğunu dile getirdi. - IĞDIR
Kaynak: İHA
Iğdır Üniversitesi , Kızılay , Iğdır , Güncel

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