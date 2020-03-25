Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yaşam ››Iğdır Üniversitesi'nden Covıd-19 virüsüne karşı 'Hidrojenle Zenginleştirilmiş Su Tedavisi' - Haberler

Iğdır Üniversitesi'nden Covıd-19 virüsüne karşı "Hidrojenle Zenginleştirilmiş Su Tedavisi"

Iğdır Üniversitesi Covıd-19 virüsüne karşı 'Hidrojenle Zenginleştirilmiş Su' çalışması ile yeni bir ürün geliştirdi.

25.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:44
Iğdır Üniversitesi'nden Covıd-19 virüsüne karşı
Iğdır Üniversitesi Covıd-19 virüsüne karşı 'Hidrojenle Zenginleştirilmiş Su' çalışması ile yeni bir ürün geliştirdi.

Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Duried Alvazeer, üniversite bünyesinde bulunan Redoks Uygulamaları Araştırma Merkezinde gıda ürünleri ile ilgili yaptığı çalışmalara ilaveten 'Hidrojenle Zenginleştirilmiş Su' çalışması ile yeni bir ürün geliştirdi. Bu ürün COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanılabilme imkanı sağlıyor.

Gıda alanında kullanılan diğer gazlardan farklı olarak hidrojen (H2); en hafif ve küçük element olma özelliğiyle, ürüne çok hızlı şekilde nüfuz ederek hem ürün içerisindeki hem de ortam atmosferindeki oksijen ve oksijen türevi serbest radikalleri indirgeyebilmekte olduğunu belirten Redoks Uygulamaları Araştırma Merkezi Kurucusu Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Duried Alvazeer; "Kurutma veya paketleme alanında herhangi bir şekilde kullanılmamış olan H2'nin bu özelliğinden faydalanılarak gıdaların duyusal ve besinsel kalitesinin muhafaza edilerek daha yüksek kalitede ürün elde edilmesi ve raf ömrünün uzatılması istenmiş. Daha önce kullanılmış olan CO2 ve N2 gibi gazlara nispeten daha etkili olması amaçlanmış ve bu amaca ulaşılmıştır" dedi.

H2 sağlık alanında terapötik tıbbi gaz olarak dikkate alınmakta, bu alanda birçok çalışma yürütülmektedir diyen Alvazeer; "Yakın dönemde araştırmaya başlanmasına rağmen, 1000'den fazla bilimsel makale H2'nin 170'ten fazla farklı insan ve hayvan hastalığı modelinde ve özellikle insan vücudunun her organında terapötik potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Tatsız, kokusuz, yanıcı bir gaz olan moleküler hidrojen (H2) solunum terapisinde ve hidrojenle zenginleştirilmiş su üretiminde kullanılmaktadır. Çok düşük molekül ağırlığı ve hafif olması sebebiyle oldukça yüksek difüzyon özelliğine sahip olan hidrojenin hem solunum terapisi hem de hidrojence zenginleştirilmiş suyun tüketimi ile hücre altı birimlere kadar etki ederek birçok hastalık tedavisinde kullanılabilmektedir" dedi.

H2 Koronavirüs hastalığında (covid-19) tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini söyleyen Doç. Dr. Duried Alvazeer; "Kronik hepatit B (CHB) hastalığı olan kişilerde hidrojenle zenginleştirilmiş suyun; oksidatif stres, karaciğer fonksiyonu ve Hepatit B virüsü (HBV) DNA'sı üzerindeki etkisine yönelik yapılan bir araştırmada; karaciğer fonksiyonunun önemli ölçüde iyileştiği ve HBV DNA'sının belirgin şekilde azaldığı tespit edilmiştir. Çin sağlık ekibi, yeni koronavirüs pnömoni kılavuzunun 7. baskısında COVID-19 hastalarının tedavisinde solunum için % 66,6 H2/% 33,3 O2 kullanımını önermiştir. Bu kapsamda özellikle COVID-19 üzerinde çalışan viral patoloji uzmanları, potansiyel ve ucuz bir tedavi yöntemi olarak H2 'yi dikkate alabilirler" dedi. - IĞDIR
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Iğdır Üniversitesi, Yaşam

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

13:14: Malatya'da esnaflardan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli - Haberler 13:12: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... - Haberler 13:10: BOTAŞ boru hattını delerek akaryakıt çalan 3 kişi tutuklandı - Haberler 13:10: Dünya Ahıska Türkleri temsilcileri videolu 'Evde Kal' çağrısında bulundu - Haberler 13:08: Bakan Turhan'dan "Evde Kal Türkiye" çağrısına destek - Haberler 12:47: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi - Haberler 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor - Haberler 12:43: Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor - Haberler 12:14: Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil - Haberler 11:57: Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim - Haberler 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın