Iğdır Üniversitesi'nden öğrencilere çift diploma fırsatı

Deneyimli akademik kadrosu, tam donanımlı derslikleri, teknolojik araştırma altyapısı, uluslararası işbirlikleri ve yurtdışında eğitim imkanları ile öğrencilerine kaliteli bir eğitim imkanı sunan Iğdır Üniversitesi, yeni eğitim öğretim yılında lisans ve önlisans öğrencilerine Çift Anadal ve Yandal imkanı sunacak.



Altyapı çalışmalarını hızla tamamlayıp, bölgede örnek teşkil edecek projelere imza atan Iğdır Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılından itibaren öğrencilere 'Çift Anadal' imkanı sunarak aynı anda iki lisans ve önlisans diploması veya 'Yandal' programı ile sertifika alma imkanı sunacak.



Programlar hakkında açıklamada bulunan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, "Çift Anadal Programı, kendi bölümünde lisans öğrenimini başarıyla yürüten bir öğrencinin gerekli koşulları yerine getirmesi durumunda ikinci bir lisans diploması almasını sağlayan programdır. Yandal Programı'nın da kendi bölümünde lisans öğrenimini başarıyla yürüten bir öğrencinin farklı bir lisans programında bilgilendirilmesi ve eğitilmesini sağlarken programı başarı ile tamamlaması durumunda Yandal sertifikası verilecek. ÇAP'a başvurmak için anadal not ortalamanızın 100 üzerinden en az 70 olması, anadal programının başarı sırasında ilk yüzde 20'de bulunmanız gerekir. Ancak yüzde 20 başarı sırasını tutturamıyorsanız çift anadal yapmak istediğiniz programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olursanız bu hakkınız var. Ayrıca başvurduğunuz yarıyıla kadar anadal programında aldığınız tüm dersleri başarıyla tamamlamanız istenir. Kayıtlı bulunan programın en erken 3'üncü en geç 5'inci yarıyılında başvurabilirsiniz. Başvurular ikinci anadalın bulunduğu bölümün önerisi ve fakülte yönetim kurulunun onayı ile kabul ediliyor. Çift anadalda devam edebilmeniz için genel not ortalamanızın 100 üzerinden en az 70 olması gerekiyor. Not ortalamanız yalnızca bir kez 65'e düşebilir. Eğer not ortalamanız ikinci kez 65'in altına düşerse ikinci dal ile ilişkiniz kesilir. Ayrıca çift anadal programınızdan iki yarıyıl üst üste ders almazsanız ikinci anadal programından kaydınız silinir. Öğrenciler, yandal programına ise anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programına başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gerekir" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İHA