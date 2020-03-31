Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Iğdır Üniversitesi'nden sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için "koronavirüs siperliği"

Iğdır Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı.

31.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:06
Iğdır Üniversitesi'nden sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için
Iğdır Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı.
Iğdır Üniversitesi Mekanik Elektronik Robotik Teknolojileri Topluluğu, koronavirüs mikrobunun gözden bulaştığı tanısını da dikkate alarak harekete geçti.
Bu doğrultuda 3D yazıcı ile yaptıkları çalışmadan olumlu sonuç alan topluluk üyeleri, seri üretimine başladı.
"Yaşamak için üretmek lazım, bu nedenle böyle bir çalışma başlattık"
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seri üretimi yapılan maskenin koronavirüsten korunma noktasında önemli bir çalışma olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"Aylık ortalama 4 bin adet üretmeyi planladığımız siperliği sınırda görev yapan askerler ile polis ve sağlık çalışanlarına vermeyi planlıyoruz. Konuyu valimize ilettiğimizde kendisi de çok memnun oldu. Bu koronavirüs salgınıyla mücadelede bizim de üniversite olarak ülkemize katkımız olsun istiyoruz. Arkadaşlarımız gayrette bulundular, öğrenciler olmadığı için öğretim görevlisi arkadaşlarımız bunu üstlendiler. Yaşamak için üretmek lazım, bu nedenle böyle bir çalışma başlattık."
Öğretim Görevlisi Murat Şimşek de salgının gözlerden de bulaştığını, buna önlem almak için böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek "Ağız ve burnu kapatan maskenin yanında gözü de koruyacak bir maskenin olabileceğini düşündük ve çalışmaya başladık. 3D yazıcıların yardımıyla maske üretimine başladık. Bir yazıcıyla yarım saatte bir ürün çıkarabiliyoruz, bu da aylık 4 bin ürün ediyor. Seri üretim yaparak kentteki ihtiyacı karşılamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Iğdır Üniversitesi, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Iğdır Üniversitesi'nden sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için 'koronavirüs siperliği' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü Haberler
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu Haberler
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu
Bilim Kurulu Üyesi’nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon’da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:22: Çanakkale'de 7 bin 132 vatandaşın çağrısı cevaplandı - Haber 19:22: New Jersey'de bir Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 19:22: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüs tedbirleri - Haber 19:21: 68 yaşındaki vatandaştan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına duygulandıran bağış - Haber 19:21: Keşan'da, zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri kapatıldı (2) - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:31: Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:17: İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu - Haber 18:12: Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber