Iğdır Üniversitesi'nin Akademik Yıl Açılışı

Iğdır Üniversitesi
'nde 2018-2019 akademik yılı açılışı yapıldı.
Iğdır Üniversitesi Karaağaç
Kampüsü'nde düzenlenen programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit
, AK Parti Kars
milletvekilleri Ahmet Arslan
, Yunus Kılıç
, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alma, bilimin temel amacının insana hizmet etmek olduğunu ve üniversitelerin bu amaca en iyi hizmet sunan kurumlar olduğunu söyledi.
Iğdır Üniversitesi olarak temel ilklerinin insanlığa hizmet etmek olduğunu ifade eden Alma, şöyle konuştu:
"Ülkemiz son yıllarda bir kalkınma sürecine hızla girmiştir. İçten ve dıştan saldırılara ve tüm engellere rağmen bu sürecin olumlu yönündeki seyri değişmemiştir. Bununla birlikte düşmanlar kaybettikçe, daha fazla saldırganlaşmakta ve daha fazla hırçınlaşmaktadırlar. Bu saldırıları bertaraf etmenin, etkisiz kılmanın tek yolu, daha güçlü bir Türkiye
için çalışmakla olur. Bu manada biz de üniversiteler olarak Türkiye'nin daha güçlü olması yönünde enerjimizi sarf etmekteyiz."
AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç'ın da konuşma yaptığı programda, profesörlük ve doçentlik ünvanı alan akademisyenlere belgeleri takdim edildi.
Program, katılımcıların açılan el sanatları sergilerini gezmesiyle son buldu.
Kars,Ak Parti,Iğdır Üniversitesi,Iğdır
12 Kasım 2018 Pazartesi 20:35