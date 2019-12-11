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Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:42Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, AA'nın
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Alma, oylamaya sunulan ve AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ile dışında çektiği, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Kareleri tek tek inceleyen Rektör Alma, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper Ay" fotoğrafına oy kullanan Alma, spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı karesini seçti.

Iğdır Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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