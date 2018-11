Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alma'dan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:38



Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve beraberindeki heyet, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin en önemli misyonlarından birinin de bölgesinde bulunan üniversitelere öncülük etmek olduğunu söyledi.Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bu bağlamda Iğdır Üniversitesinin genç bir üniversite olmasına rağmen gerek fiziksel gerekse akademik anlamda kuruluş evresini büyük oranda tamamladığını dile getiren Rektör Çomaklı, üniversitenin hayata geçirdiği ve devam etmekte olan projeleriyle gelişimini sürdürdüğünü söyledi.Rektör Çomaklı: "Gereken Her Türlü Yardımı Yapmaktan Asla Geri Kalmayız""Öncü Üniversite" olma iddiasını "Yeni Nesil Üniversite" vizyonuyla güçlendirdiğini ve bu kapsamda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Çomaklı, ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi olan bir üniversite hüviyetine kendilerini hazırladıklarını vurguladı.Kadim bir üniversite olarak çevre üniversitelere her konuda yardımcı olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Çomaklı, "Üniversitemizde yetişen öğretim üyelerinin farklı üniversitelerde başarı sağlamaları bizleri mutlu ediyor. Iğdır Üniversite ile ortak bilimsel projeler yapmak istiyoruz. Birçok üniversitenin rektörü, dekan veya akademisyenleri bizim üniversitemizin mensubu. Atatürk Üniversitesi olarak üniversitelerin gelişmesi ve kalkınması için her türlü yardımı yapmaktan geri kalmayız" dedi.Bu görüşmenin iki üniversite arasındaki iletişimi daha da güçlendirdiğine değinen Çomaklı, ziyaretlerinden dolayı Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya teşekkür ederek başarılar diledi.Rektör Alma: "Üniversitemizin Kuruluşunda Atatürk Üniversitesi Etkin Rol Aldı"Atatürk Üniversitesi'nin bölgedeki en güçlü eğitim kurumu olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Üniversitesinin de içinde bulunduğu birçok üniversitenin kuruluşunda Atatürk Üniversitesinin etkin rol oynadığını söyledi. "Üniversite Kuran Üniversite" sloganının Atatürk Üniversitesini tanımladığına dikkat çeken Rektör Alma, desteklerinden dolayı Rektör Çomaklı'nın şahsında Atatürk Üniversitesine teşekkür etti.Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik ile Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Gündoğdu'nun da hazır bulunduğu ziyarette; ortak Ar-Ge, bilimsel projeler ve eğitim hakkında görüş alışverişinde bulunularak ortak çalışmaları yürütmek için bir protokol üzerinde anlaşma kararı verildi. - ERZURUM