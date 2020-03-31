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Iğdır Üniversitesi sağlık çalışanları için siperlik üretiyor

Iğdır Üniversitesinde korona virüse karşı çalışan sağlık çalışanları için 3D yazıcılar kullanılarak siperlik maske üretimi başladı.

31.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:51
Iğdır Üniversitesi sağlık çalışanları için siperlik üretiyor
Iğdır Üniversitesinde korona virüse karşı çalışan sağlık çalışanları için 3D yazıcılar kullanılarak siperlik maske üretimi başladı.

Iğdır Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Mekanik Elektronik Robotik Teknolojileri öğrenci topluluğu, Korona hastalarına müdahale eden sağlık çalışanlarının siperlik ihtiyacının karşılanması amacıyla siperlik üretimine başladı. Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma tarafından desteklenen projeyle aylık ortalama 1000 adet siperlik üretimi planlanıyor.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Bölümü akademisyenlerinden Öğr. Gör. Murat Şimşek, İmalat teknolojilerinde 3D yazıcılarla üretimin hayatın her alanına yayıldığını belirterek, "Dünya ülkelerinin kendi içlerine kapandığı bu günlerde yerli üretimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Atölyemizde şu an 1000 adet siperlik üretimi yapabilecek düzeye geldik. Çok yakında faaliyete geçireceğimiz imalat atölyemiz ile Lazer İşleme, CNC ve Freze imalatları ile birlikte plastik enjeksiyonla imalat yaparak yerli üretime destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - IĞDIR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Güncel
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