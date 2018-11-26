Iğdır Üniversitesinden Atatürk Üniversitesine Ziyaret

Iğdır Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın, Atatürk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
'yı ziyaret ettiği bildirildi.
Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamada, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alma ve beraberindeki heyetle, Çomaklı'yı makamında ziyaret ettiği aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bölgesinde bulunan üniversitelere öncülük etmeyi misyon edindiğini ifade etti.
'Öncü üniversite' olma hedefiyle önemli çalışmaları gerçekleştirdiklerini dile getiren Çomaklı, "Üniversitemizde yetişen öğretim üyelerinin farklı üniversitelerde başarı sağlamaları bizleri mutlu ediyor. Iğdır Üniversitesi ile ortak bilimsel projeler yapmak istiyoruz. Birçok üniversitenin rektörü, dekan veya akademisyenleri bizim üniversitemizin mensubudur. Atatürk Üniversitesi olarak üniversitelerin gelişmesi ve kalkınması için her türlü yardımı yapmaktan geri kalmayız." ifadelerini kullandı.
Rektör Alma ise Atatürk Üniversitesinin bölgedeki en güçlü eğitim kurumu olduğunu anlattı.
Atatürk Üniversitesi,Çomaklı,Iğdır Üniversitesi
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:43