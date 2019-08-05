Iğdır Üniversitesinden sözde 'Barış Bildirisi Hak İhlaline' tepki

Iğdır Üniversitesi, Anayasa Mahkemesinin sözde 'Barış Bildirisi' adı altında imza toplayan akademisyenlerin ceza almalarını 'Hak İhlali' olarak görmesini adalete ve kamu vicdanına aykırı olarak değerlendirdi.



Iğdır Üniversitesi'nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Terörle mücadele ettiği için devletimizi suçlayan ve karalayan açıklamaları, sözde "Barış Bildirisi" adı altında imzalayan ve terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını "hak ihlali" olarak değerlendiren Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bu karar, bilim dünyasını derinden üzmüştür. Başta canları pahasına terörle mücadele eden emniyet güçlerimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere şehitlerimizin emanetleri kıymetli ailelerini, vatan savunmasında gazi olan kahramanlarımızı; tüm kurumlarımızı ve milletimizi derinden yaralamıştır. Devleti tehdit edip suçlamak, düşünce özgürlüğü ve düşünceyi özgürce açıklama hakkı kapsamında asla değerlendirilmemelidir.



Iğdır Üniversitesi olarak; terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum ve organizasyonun karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz. Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, almış oldukları bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz." - IĞDIR

Kaynak: İHA