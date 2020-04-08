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Iğdır Üniversitesinden 'Türkiye'm evinde kal' videosu

Iğdır Üniversitesi çektikleri videoda 'Türkiye'm evinde kal' mesajı verdi.

08.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:14
Iğdır Üniversitesinden 'Türkiye'm evinde kal' videosu
Iğdır Üniversitesi çektikleri videoda ' Türkiye 'm evinde kal' mesajı verdi.

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi hocaları yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek ve vatandaşların evlerinde kalmalarını teşvik etmek amacıyla bir video klip hazırladılar. Çekilen videoda 'birlikte başaracağız', 'Türkiye'm evinde kal' mesajı verildi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mehmet Hakkı Alma'nın da içinde yer aldığı videoda Rektör Alma, " Güzel günler için evde kal Iğdır Üniversitesi ailesi, Evde kal Türkiye'm" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Iğdır Üniversitesi, Türkiye, Güncel
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