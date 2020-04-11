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Iğdır Vali Yolu Caddesi boş kaldı

Iğdır'da korona virüs nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Vali yolu Caddesi boş kaldı.

11.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:44
Iğdır Vali Yolu Caddesi boş kaldı
Iğdır 'da korona virüs nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Vali yolu Caddesi boş kaldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye 'de de görülmesi ile birlikte, Iğdır'da Cadde, Sokak ve meydanlar boş kaldı. Özellikle hafta sonları dolup taşan Vali yolu Caddesi ve çocuk oyun alanları korona virüs nedeniyle boş kaldı. Iğdırlı vatandaşlar sokağa çıkmayarak adeta kendi olağanüstü hallerini ilan etti. Her gün yüzlerce insana ev sahipliği yapan Iğdır Ovası virüs nedeniyle sessizliğe büründü. Iğdır Ovası'nda korona virüsüne karşı tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Iğdır, Güncel
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