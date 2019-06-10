Iğdır Valiliği, Geçici Geri Gönderme Merkezi'ndeki iddialarla ilgili açıklasa yaptı

IĞDIR Valiliği, Geçici Geri Gönderme Merkezi ile ilgili çıkan iddialara açıklık getirdi. Açıklamada, "I·limiz Gec¸ici Geri Go¨nderme Merkezinde barındırılan go¨c¸menlerin u¨lkelerine geri do¨nmek ic¸in kısa su¨reli ayaklanma hareketi gu¨venlik gu¨c¸lerimizce kısa su¨rede tamamen kontrol altına alınmıs¸tır. Herhangi bir mu¨dahalede bulunma ihtiyacı hasıl olmadıgˆı gibi, so¨z konusu iddialarda belirtilen pazarlık veya taleplerin kabul edildigˆi so¨ylemleri de gerc¸egˆi yansıtmamaktadır" denildi. Iğdır
Valiliği, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada muhtelif tarihlerde 'Igˆdır'da Tu¨berku¨loz Kampı, 400 Kis¸ide Verem S¸u¨phesi, Igˆdır Mu¨lteci Kampında I·syan C¸ıktıgˆı, Mu¨ltecilerle Pazarlık Yapıldıgˆı ve Gec¸ici Geri Go¨nderme Merkezi'nin Kapatıldıgˆı' ic¸erikli haberler ile ilgili olarak, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın ac¸ıklaması yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Gec¸ici Geri Go¨nderme Merkezi'nde barındırılan go¨c¸menlerin 9 Haziran 2019 tarihinde u¨lkelerine geri do¨nmek ic¸in kısa su¨reli ayaklanma hareketi gu¨venlik gu¨c¸lerimizce kısa su¨rede tamamen kontrol altına alınmıs¸tır. Herhangi bir mu¨dahalede bulunma ihtiyacı hasıl olmadıgˆı gibi, so¨z konusu iddialarda belirtilen pazarlık veya taleplerin kabul edildigˆi so¨ylemleri de gerc¸egˆi yansıtmamaktadır. Ayrıca ilimizde bulunan Gec¸ic¸i Geri Go¨nderme Merkezi'nin kapatıldıgˆına dair iddialar da tamamen asılsız olup, Gec¸ic¸i Geri Go¨nderme Merkezimizden bas¸ka illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine go¨c¸menlerin sevk edilmeleri hususu rutin bir is¸lem olmakla beraber du¨zenli aralıklarla yapılmaktadır" denildi.
Bulas¸ıcı hastalık iddialarının, ayaklanma hareketi ile ilgisi bulunmadığına vurgu yapılan açıklamının devamında şu ifadeler yer aldı:
"Bu hususla ilgili tu¨m personellerimiz ile 861 go¨c¸menin sagˆlık taraması yapılmıs¸, iki go¨c¸mende tu¨berku¨loz oldugˆu tespit edilmis¸tir. Ayrı bo¨lu¨mde tutulan ve bulas¸ıcı hastalık s¸u¨phesi bulunan 45 kis¸inin tanıları kesinles¸inceye kadar gerekli tetkik ve go¨zetim is¸lemleri devam etmektedir. Dolayısıyla 400 kis¸iye tu¨berku¨loz bulas¸tıgˆı hususu asılsız olup, bu tarz so¨ylemlerde bulunanlar halkımızı yanlıs¸ bilgilendirerek, korku ve endis¸eye du¨s¸u¨rme gayreti ic¸erisindedirler. Bulas¸ıcı hastalık tespit edilen iki kis¸i ise, ileri tetkik ve tedavi ic¸in Ankara
'ya sevk edilmis¸ olup, konuyla ilgili gerekli gu¨venlik ve sagˆlık tedbirleri alınmaktadır. O¨te yandan, I·limiz Gec¸ici Geri Go¨nderme Merkezi kapatılmamıs¸, vatandas¸larımızın huzur ve gu¨venligˆi ic¸in faaliyetleri devam etmektedir."
- Iğdır
Kaynak: DHA
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