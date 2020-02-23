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Iğdır Valiliğinden koronavirüs açıklaması: "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü emniyet ve sağlık tedbirinin alındığı bildirildi.

23.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:30Iğdır Valiliğinden koronavirüs açıklaması:
Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü emniyet ve sağlık tedbirinin alındığı bildirildi.
Açıklamada, 'da görülen koronavirüs salgınına karşı, Iğdır'ın sınır ili olması sebebiyle gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.
Her türlü emniyet ve sağlık tedbirinin ilk andan itibaren alındığı aktarılan açıklamada, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki ve yorumlara lütfen itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

Iğdır, İran, Güncel

Kaynak: AA

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