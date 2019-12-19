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Iğdır ve Kars'ta kış zorlukları ve güzelliğiyle yaşanıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteren kış, bir yandan hayatı olumsuz etkilerken, güzel görüntüler de oluşturuyor.

19.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:50Iğdır ve Kars'ta kış zorlukları ve güzelliğiyle yaşanıyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteren kış, bir yandan hayatı olumsuz etkilerken, güzel görüntüler de oluşturuyor.
ile arasında yer alan yüksek kesimli alanlar, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Iğdır-Kars kara yolunda yer yer buzlanma yaşanırken, yolda hakim olan sis de sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Iğdır'ın Tuzluca ve Kars'ın Digor ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşlar, araçlarının soğuktan donmaması için üzerini battaniye ve kilimlerle örttü.
Bu ilçelerdeki bazı çiftçiler de doğanın karla kaplı olması sebebiyle otlak bulamayan hayvanlarını, önceden hazırladıkları kuru otlar ile besliyor.
Beyaz örtüyle kaplanan dağlardaki yaban hayvanları ise yiyecek aramak için yol kenarlarına ve yerleşim yerlerine iniyor.
Ayrıca kar yağışı dolayısıyla büyük bölümü beyaza bürünen bölgede güzel görüntüler oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesi, Iğdır, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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