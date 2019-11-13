Haberler » kultur-sanat » Iğdırlı 50 bin öğrenci çevre temizliği için el ele verdi - Haber

Iğdırlı 50 bin öğrenci çevre temizliği için el ele verdi

Iğdır'da 50 bin öğrenci ile 3 bin 300 öğretmen, okullarının çevresindeki sokakları dolaşarak çöp topladı.

13.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:58Iğdırlı 50 bin öğrenci çevre temizliği için el ele verdi
'da 50 bin öğrenci ile 3 bin 300 öğretmen, okullarının çevresindeki sokakları dolaşarak çöp topladı.
Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Iğdır İçin El Ele" projesi, kent geneli ve köylerdeki 291 okuldan öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla eş zamanlı gerçekleşti.
Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde, sosyal farkındalık oluşturmak için yerlerdeki çöpleri toplayarak çevre temizliğine dikkati çekti.
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan , AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında çocukların çevre bilincini geliştirmeyi planladıklarını söyledi.
Projenin Iğdır Valisi Enver Ünlü tarafından hayata geçirildiğini belirten Gönen, "Şu anda ilimiz genelindeki bütün okullarda, ilçe ve köylerde öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle birlikte bu faaliyeti yürütmekte. Buradaki amacımız, ilimizden başlayarak çevre bilincinin öğrencilerimize yansıması ve bu bilinçle yetişmeleri. Bu manada da toplum olarak bu bilince hakim olunmasıdır." diye konuştu.
Gönen, etkinliğin gün boyunca okullarda süreceğini sözlerine ekledi.

Gönen, Iğdır, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
14:14 "3. İstanbul Karagöz Festivali" yarın başlayacak
14:13 3'üncü Karagöz Festivali başlıyor
12:58 Iğdırlı 50 bin öğrenci çevre temizliği için el ele verdi
12:36 Malezyalı öğrenciler Aşık Veysel'in "Kara Toprak" şiirini okudu
12:20 İzmirli ev kadınlarından Ağrılı miniklere anlamlı destek
17:28 Tarlayı süren çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait erzak küpünü gün yüzüne çıkardı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 14:25:00