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Iğdırlı iki kardeş kumbaralarındaki parayı Milli Dayanışma kampanyasına bağışladı

Iğdır'da yaşayan iki kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri 180 lirayı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" başlığının kullanıldığı Milli Dayanışma kampanyasına bağışladı.

08.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:18
Iğdırlı iki kardeş kumbaralarındaki parayı Milli Dayanışma kampanyasına bağışladı
Iğdır 'da yaşayan iki kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri 180 lirayı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" başlığının kullanıldığı Milli Dayanışma kampanyasına bağışladı.
155'i arayarak çocuklarının biriktirdiği parayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlamak istediklerini söyleyen Nurettin Kola'nın evine giden Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhammet ve Mustafa isimli kardeşlerin kumbaralarını teslim aldı.
Ziraat Bankası'na giden ekipler, kumbaralardan çıkan 180 lira 35 kuruşu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasının hesabına yatırıp makbuzunu da baba Kola'ya teslim etti.
Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri ise Muhammet ve Mustafa Kola kardeşlere çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Iğdır Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, Güncel
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