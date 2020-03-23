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Iğdırlılar korona virüs çağrılarına uymadı yine sokaklara döküldü

Korona virüs kapsamında alınan tedbirlere rağmen Iğdırlılar korona virüs çağrılarına uymadı, yine sokaklara döküldü.

23.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:11
Iğdırlılar korona virüs çağrılarına uymadı yine sokaklara döküldü
Korona virüs kapsamında alınan tedbirlere rağmen Iğdırlılar korona virüs çağrılarına uymadı, yine sokaklara döküldü.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüse karşı tüm Türkiye 'de yoğun önlemler alındı. Vatandaşlara yapılan evde kal uyarılarına Iğdırlılar uymadı. Evde kal kampanyasını tatil gibi algılayan vatandaşlar sokağa çıkmaya devam etti. Halk sağlığını tehlikeye atan vatandaşlar korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar.

65 üstü vatandaşlar yasak dinlemedi

Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağının uygulanması da Iğdır'da işe yaramadı. Iğdır'da normal vatandaşlar gibi yaşlılar da sokağa çıkıp bankta oturdu.

Yaşlıların dışarı çıktığını belirten Yener Aras isimli vatandaş, "Yaşlılara sokağa çıkma yasağı var. Yaşlılarımızın bu yasağa uymalarını rica ediyorum. Normal vatandaşlarımızın da işi olmadığı sürece dışarı çıkmasınlar. Evimizde oturup çayımızı içelim" dedi.

En çok kalabalık bankaların ve atmlerin önünde oluştu

Türkiye Bankalar Birliğinin korona virüs tedbirleri kapsamında bankaların saat 12.00-17.00 saatleri arasında mesai yapacağını açıklamasının ardında Iğdır'daki bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Bankalar bütün vatandaşları içeri almayınca vatandaşlar banka kapılarında beklemeye başladı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Iğdır, Yaşam

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