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İGİAD: "Bugün zorluk değil, birbirimize kolaylık gösterme vaktidir"

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği'nden (İGİAD) yapılan açıklamada, "Bu zor günler elbet geçecektir.

31.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:06
İGİAD:
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği'nden (İGİAD) yapılan açıklamada, "Bu zor günler elbet geçecektir. Geride bizden kaynaklanacak iş ahlakına aykırı davranışlar bırakmayalım. Bugün zorluk değil, birbirimize kolaylık gösterme vaktidir. Yardımcı olmak, paylaşmak vaktidir." ifadeleri kullanıldı.
İGİAD'dan yapılan açıklamada, küresel salgın haline gelen koronavirüs mücadelesinde Türkiye'nin tam bir seferberlik halinde olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Devlet-millet iş birliği ile bu zorlu sürecin üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. Bu zorlu süreci kesintiye uğratmadan atlatabilmemiz için ilgili kurumlarımızın belirlediği kurallara biz vatandaşlar olarak tam uymalı, alınması gereken tedbirleri tavizsiz bir şekilde uygulamalıyız. Virüs sağlığımızı, sosyal hayatımızı ve ekonomimizi tehdit etmektedir.
Bu tehdide karşı koyabilmek elimizdedir. Kendimizi sosyal hayattan, çalışma ortamından izole etmekle beraber hayat devam etmektedir. 83 milyon vatandaşımızın hayatını idame ettirmesi, zaruri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ekonominin çarklarının da dönmesi gerekiyor. Biz iş dünyasına düşen ekonominin çarklarının dönmesi için her zamankinden daha fazla özveri göstermemiz gerekmektedir."
Çalışması zorunlu işletmelerde, virüse karşı tedbirlerin alınmasının önemine dikkati çekilen açıklamada, sağlıklı iş ortamının kazandırılması, esnek çalışma modeline geçilmesi, mesai saatlerinin kısaltılması, hafta tatilinin 3 güne çıkarılması, emeklerin karşılığı verilerek istihdamın korunması gerektiği aktarıldı.
Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:
"Ekonomi bileşik kaplar gibidir. Bu zor zamanlarda ekonomide nakit akışının durmaması için ödemelerde daha hassas davranılmalı, birbirimize bu konuda yardımcı olmalı ve borçlulara karşı kolaylık göstermeliyiz. Bugünlerde zorlukları bir diğerimizin üzerine yıkmamalı, 'benden sonrası tufan' dememeli, külfeti birlikte paylaşmalı, fırtınalı denizlerde gemisini kurtaran kaptan gibi değil de aynı gemide olduğumuz düşüncesiyle gemiyi birlikte kurtarmaya çalışmalıyız.
Bu zor günler elbet geçecektir. Geride bizden kaynaklanacak iş ahlakına aykırı davranışlar bırakmayalım. Bugün zorluk değil, birbirimize kolaylık gösterme vaktidir. Yardımcı olmak, paylaşmak vaktidir. Bugün servet değil, iyilik biriktirme vaktidir. Allah birbirine iyilik edenleri, paylaşanları, kolaylık gösterenleri sever ve onlara yardım eder."
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››İGİAD: 'Bugün zorluk değil, birbirimize kolaylık gösterme vaktidir' - Ekonomi

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