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IGN, Haziran Ayında Summer of Gaming Etkinliği Düzenleyecek

Malumunuz geleneksel olarak düzenlenmesi planlanan E3 2020 edilmişti. Son gelen söylentiye göre, dijital olarak da

05.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:51
IGN, Haziran Ayında Summer of Gaming Etkinliği Düzenleyecek
Malumunuz geleneksel olarak düzenlenmesi planlanan E3 2020 edilmişti. Son gelen söylentiye göre, dijital olarak da iptal edildi ama Yaz mevsiminde, bilhassa Haziran ayında hareketli günler bizleri bekliyor. Microsoft , Nintendo, Sony ve Ubisoft gibi büyük yayıncılar kendi dijital etkinliklerini düzenleyecekler. Haziran ayı için IGN de sürpriz bir duyuru gerçekleştirdi. Ünlü oyun mecrası, Summer of Gaming adıyla ayrı bir etkinlik düzenleyecek.

Henüz net bir tarih verilmemiş olsa da, bahsi geçen etkinliğin Haziran ayının başlarında düzenlenmesi bekleniyor. Katılacağı kesinleşenler ise şimdilik 2K Games, Amazon, Bandai Namco, Devolver Digital, Google, Sega, Square Enix, THQ Nordic ve Twitter olarak duyuruldular. Tam listenin ise ilerleyen zamanlarda açıklanacağı söyleniyor.

Summer of Gaming etkinliğinde bizleri neler bekliyor?

Summer of Gaming etkinliğinde canlı yayınlar, yayıncı sunumları ki bunların öncesinde ve sonrasında IGN tarafından yapılacak olan söyleşiler, geliştiriciler ile uzaktan yapılacak röportajlar, geliştirilme aşamasında olan oyunlar ve yeni nesil konsollar ile ilgili ön-bakış izlenimleri ve güncel haberler olacak.

OTT, Twitter, Facebook, Instagram, Mixer, Twitch, Snapchat Discover ve TikTok dahil yirmiden fazla platformdan izleyebileceğiniz bu canlı yayınları izlerken tepki videosu göndererek veya en hoşunuza giden duyuruyu oylayarak katılımda bulunabileceksiniz.

IGN Baş İçerik ve Ürün Sorumlusu Peer Schneider, yayınlanan basın bildirisinde "Yeni nesil konsol oyunculuğunun bu yılın sonlarına doğru başlayacak olması ve oyuncuların da yeni donanımlarında oynayacakları oyunlarıyla ilgili daha fazla şey öğrenmek için istekli olmalarıyla, çevrimiçi etkinliğimiz yayıncılar ve geliştiriciler için dünya genelindeki kitle ile bağlantı kurmaları için önemli olacak." yorumunda bulundu.

Son olarak, verilen bilgiye göre Summer of Gaming hakkında daha fazla detay önümüzdeki haftalarda paylaşılacakmış.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Microsoft, Twitter, Teknoloji
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