İğne tedavisiyle uyuşturucu bağımlılarına umut oldu

ADANA'da Uzman Psikiyatr Erdem Önder Sönmez, İsviçre 'de üretilen ve Eczacılar Birliği aracılığıyla Türkiye'ye getirilen iğnenin birçok hastanın bağımlılıktan kurtulmasını sağladığını söyledi. Sönmez, 1 yılda dört doz yapılan iğnenin tedavi giderleriyle birlikte 25 bin TL'ye mal olduğunu kaydetti.

Merkez Yüreğir ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Uzman Psikiyatr Erdem Önder Sönmez, bir süre sonra ölümle sonuçlanan madde bağımlılığı sürecinin bağımlı kişi ve yakınları için travmatik bir hal aldığına dikkat çekti. Bugüne kadar bağımlılığı bıraktırmak için uygulanan tedavilerinin istenilen sonuçları vermediğini söyleyen Sönmez, çeşitli haplar ve daha sonrasında özel çiplerle uyuşturucu bağımlılığının önüne geçilemediğini bunun üzerine yeni tedavi yöntemleri geliştirildiğini kaydetti. Yeni dönemde uyuşturucu bağımlılığına karşı iğne yönteminin kullanıldığını söyleyen uzman psikolog, iğnenin etken maddelerinin nalmafen ve vanokserin olduğunu belirtti. İsviçre'den Türk Eczacılar Birliği aracılığıyla getirilen iğnenin dünya genelinde 50 bin, Adana'da ise 10 kişiye uygulandığını belirten Sönmez, "Biz de bu yöntemi uyguluyoruz. Bu iğneler çip ve implant kullanımını tamamen ortadan kaldırıyor. Bu enjeksiyonların uygulandığı hasta sonrasında uyuşturucu madde aldığı zaman bile bunun etkisini hissetmiyor. Dolayısıyla tatmin olmuyor. Bir süre sonra vücut uyuşturucuyu maddeyi istemiyor" dedi.

KİŞİNİN BIRAKMAK İSTEMESİ ŞART

Tedavinin başlangıcında uyuşturucu bağımlısı kişinin bırakmaya istekli olmasının ilk kural olduğunu vurgulayan Sönmez, kişiyi zorla tedavi etmenin mümkün olmadığını ve bu şartlarda yapılan iğnenin yetersiz kalacağını dolayısıyla tedavinin başarısızlıkla sonuçlanabileceğini belirtti. Uyuşturucu madde kullanmayı bırakmak için başvuran ve istekli olan hastaya ilk önce 10 günlük bir yatış programı hazırladıklarını anlatan Sönmez, "O dönem yaşayacağı sıkıntılar için gerekli tedaviler uyguluyoruz ve kişinin bu yoksunluk dönemini oldukça rahat bir şekilde geçirmesini hedefliyoruz. Yatış sonrası vücudu temizlendikten sonra iğneyi uyguluyoruz" diye konuştu

TEDAVİ BİR YIL SÜRÜYOR

İğne vurulduktan sonra asıl tedavi sürecinin başladığını kaydeden Sönmez, 3 aylık periyotlar halinde hastaya 4 iğne uygulandığını ve bir yılın sonun bağımlı kişinin normal hayatına döndüğünü söyledi. Tedavinin dört iğnenin maliyetiyle birlikte yaklaşık 25 bin lira olduğunu söyleyen psikolog, ilk iğneden sadece 3 ay sonra kişinin vücudundaki uyuşturucu maddeden tamamen arındığını sözlerine ekledi. Tedavi boyunca hastaya aynı zamanda ruhsal terapiler yapıldığının da altını çizen Sönmez, şöyle konuştu:

"Kişiler buradan temizlendiği zaman artık bu maddeyi arama derdine düşmüyorlar, yani onlar aslında hayatını geri kazanıyorlar. Aileleri hem maddi hem manevi olarak sarsılmış durumdalar. Bağımlı birinin bu sürecine tanık olmak mucizevi bir şey. Ayrıca bu iğnenin yan etkileri de bir ağrı kesici hapın yan etkisi kadar. Kısacası bu hastalığın pençesinde olan kişiler için büyük bir umut,"

YAŞADIĞIMI HİSSETTİM

Yaklaşık 20 yıldır uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten K.K., (35) bırakmak için her yolu denediğini ama bir türlü başaramadığını söyledi. Bu süreçte intiharın eşiğine kadar geldiğini ve son olarak söz konusu iğne tedavisini duyup, Sönmez'in kapısını çaldığını belirtereke, "İki haftadır tedavim devam ediyor. Adeta gözümün önündeki perde kalktı. Tamamen bırakacağıma eminim. Bu iğneler benim için mucize oldu. Artık yaşadığımı hissediyorum"dedi.

- Adana