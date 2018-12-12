İğneada Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:39



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:39

İğneada Belediyesi'ne yeni cenaze aracı alındı.Belediye Başkanı Hayri Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin cenaze aracı ihtiyacının karşılandığını söyledi.Eski aracın cenaze işlemlerinde yetersiz kaldığını ifade eden Savaş, yeni alınan aracın, soğutuculu ve 4 tabut kapasiteli olduğunu belirtti.Yeni araç ile vatandaşların cenaze nakil işlemlerinin daha kolay olacağını aktaran Savaş, hizmet kalitesini arttırmak için çalıştıklarını ifade etti.