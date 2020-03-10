İğneada Longoz Ormanları her mevsim ayrı güzel
Kırklareli'ndeki, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında doğanın yeşillenmeye başlamasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
10.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:28
Kırklareli 'ndeki, Türkiye ve Avrupa 'nın en büyük longoz ormanlarında doğanın yeşillenmeye başlamasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Doğal güzellikleri, dereleri, yürüyüş parkurları, flora ve faunasıyla ilgi çeken ormanda mavi, mor, beyaz ile rengarenk açan çiçekler, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturdu.
Bir yandan kuşların diğer yandan derelerin sesiyle yankılanan orman, ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatıyor.
Sık ağaçların içerisinden sızan güneş ışınlarıyla doyumsuz manzaraya ev sahipliği yapan ormanlar yaza hazırlanıyor.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İğneada Longoz Ormanları'nın her mevsim ayrı güzelliğe büründüğünü söyledi.
Havaların ısınmaya başlamasıyla ormanların yeşillendiğini anlatan Bilgin, buranın dünyada görülmesi gereken ender yerlerden olduğunu vurguladı.
Yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet eden Vali Bilgin, göl ve denizin birleşmesiyle ortaya çıkan manzaranın görülmeye değer olduğunu dile getirdi.
Doğal güzellikleri, dereleri, yürüyüş parkurları, flora ve faunasıyla ilgi çeken ormanda mavi, mor, beyaz ile rengarenk açan çiçekler, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturdu.
Bir yandan kuşların diğer yandan derelerin sesiyle yankılanan orman, ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatıyor.
Sık ağaçların içerisinden sızan güneş ışınlarıyla doyumsuz manzaraya ev sahipliği yapan ormanlar yaza hazırlanıyor.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İğneada Longoz Ormanları'nın her mevsim ayrı güzelliğe büründüğünü söyledi.
Havaların ısınmaya başlamasıyla ormanların yeşillendiğini anlatan Bilgin, buranın dünyada görülmesi gereken ender yerlerden olduğunu vurguladı.
Yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet eden Vali Bilgin, göl ve denizin birleşmesiyle ortaya çıkan manzaranın görülmeye değer olduğunu dile getirdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İğneada Longoz Ormanları her mevsim ayrı güzel
Etiketler : Kırklareli, İğneada, Türkiye, Avrupa, Güncel
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