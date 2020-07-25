İğneada longoz ormanlarındaki kuşlar gözlem kulesinden izlenecek

Tunceli'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri ağır 8 kişi yaralandı.

Tunceli'den, Erzincan'a giden ve sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen 16 NDH 85 plakalı otomobil, Pülümür ilçesi çıkışında devrildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tunceli-Ovacık kara yolunda meydana gelen diğer kazada ise Ovacık istikametinden il merkezine giden Ali Duman (61) yönetimindeki 62 AP 685 plakalı kamyonet, Kemerebel mevkisinde şarampole devrildi.

Sürücü Duman ile araçtaki Mustafa Kara ve Nihat Karataş yaralandı. Ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Karataş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.