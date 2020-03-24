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Igor Angelovski'den Terim'e geçmiş olsun mektubu

Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski, korona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'e geçmiş olsun mektubu yolladı.

24.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:23
Igor Angelovski'den Terim'e geçmiş olsun mektubu
Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski, korona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'e geçmiş olsun mektubu yolladı.

Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mektubu yazdı. Angelovski, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Yakalanmış olduğunuz hastalığın bilgisini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İnanıyorum ki sahada olan azminizin bir benzerini virüs karşısında da sergileyeceksiniz. Sizinle yeniden rakip olacağımız günleri sabırsızlıkla beklemekteyim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatih Terim, Makedonya, Spor

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