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Igor Gorgonzola Novara - Vakıfbank: 3-2

SALON: Shaoxing Olympic Sports CentreHAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)NOVARA: Brakocevic, Veljkovic, Hancock, Vasileva, Courtney, Chirichella, Sansonna (L) (Napodano, Di Iuilo, Arrighetti)VAKIFBANK: Haak, Gabi, Zehra, Rasic, Meliha, Ognjenovic, Gizem (L)...

05.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:19Igor Gorgonzola Novara - Vakıfbank: 3-2

SALON: Shaoxing Olympic Sports Centre

HAKEMLER: Sumie Myoi ( ), Josmer Perez Broche (Porto Riko)

NOVARA: Brakocevic, Veljkovic, Hancock, Vasileva, Courtney, Chirichella, Sansonna (L) (Napodano, Di Iuilo, Arrighetti)

VAKIFBANK: Haak, Gabi, Zehra, Rasic, Meliha, Ognjenovic, Gizem (L) (Pınar, Ebrar, Cansu, Gözde, Melis)

SETLER: 25-22, 25-22, 25-27, 24-26, 15-12

SÜRE: 2 saat 20 dakika (25', 29', 32', 35', 19')

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden Vakıfbank, B Grubu 2'nci maçında İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara ekibine 25-22, 25-22, 25-27, 24-26, 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup oldu. Vakıfbank'ta maçın en skorer ismi Isabelle Haak olurken, Zehra Güneş 16 (7 blok), Ebrar Karakurt 15 ve Milena Rasic 12 sayı ile Haak'a eşlik etti. Vakıfbank, B grubundaki son maçını 6 Aralık Cuma günü, TSİ 15.00'te Çin'in Tianjin Bohai Bank takımı ile oynayacak.


- İstanbul

Vakıflar Bankası, Porto Riko, Japonya, Spor

Kaynak: DHA

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