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Tudor geri döndü, yeni takımına imzayı attı

Türkiye'de Galatasaray ve Kardemir Karabükspor'u çalıştıran Hırvat teknik adam, 5 yıl sonra yeniden eski takımının başına getirildi. Tudor, teknik direktörlüğe başladığı ilk takım olan Hajduk Split ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

23.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:02

'ın köklü kulüplerinden Hajduk Split, bir dönem 'de Galatasaray ve Kardemir Karabükspor'u çalıştıran teknik direktör Igor Tudor ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat teknik direktörün 5 yıllık aradan sonra yeniden eski takımı Hajduk Split'in başına getirildiği belirtilerek, Tudor'un devre arası hazırlık kampında takımdaki görevine başlayacağı aktarıldı.

2,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Futbolculuk kariyerinde Hajduk Split'in en önemli isimlerden biri olan Igor Tudor, 2013-2015 yıllarında da Hırvat ekibini çalıştırmıştı.

Tudor ayrıca, Yunanistan'da PAOK, Türkiye'de Kardemir Karabükspor ve Galatasaray ile İtalya'da Udinese takımlarında da teknik direktörlük yapmıştı.

Hajduk Split, Hırvatistan Birinci Futbol Ligi'nde Dinamo Zagreb'in 12 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Tudor ile bugün 2,5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Tudor geri döndü, yeni takımına imzayı attı

Hajduk Split, Hırvatistan, Igor Tudor, Türkiye, Spor

Kaynak: AA


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