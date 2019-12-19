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14 yaşındaki erkek çocuğuna 1 sene boyunca cinsel istismar uyguladı! Videoya kaydetti, şantaj yaptı

ABD'nin Miami kentinde meydana gelen iğrenç olayda, 22 yaşındaki bir kadının 14 yaşındaki bir erkek çocuğuna 1 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Cinsel istismar anlarını video kaydeden kadın, uyuşturucu kuryeliği yapması için çocuğa karşı şantaj aracı olarak kullandı.

19.12.2019 23:03 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:23

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida Eyaleti'ne bağlı kentinde küçük çocuğa cinsel istismar olayı meydana geldi. Meydana gelen iğrenç olayda Irabelis Carrazana isimli kadın, 14 yaşındaki çocuğa 1 sene boyunca cinsel istismar uyguladı.

ÇOCUK YAŞADIKLARINI ANLATINCA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Sabıka kaydı kabarık olan ve şu anda kaçak silah bulundurmaktan tutuklu olan pedofili kadın, cinsel istismar görüntülerini kaydetti. Çocuğu uyuşturucu kuryesi olarak kullanmak isteyen kadın, bu görüntüleri çocuğa şantaj yapmak amaçlı kullandı. Şantajlara boyun eğen çocuk, Irabelis Carrazana için uyuşturucu sattığını ve uyuşturucu şebekesi üyeleriyle defalarca görüştüğünü itiraf etti.

TELEFONU İŞARET ETTİ

Polis merkezine giden ve olayları anlatan çocuk, Carazzana tarafından defalarca istismar edildiğini, uyuşturucu satmaya zorlandığını, çete üyeleriyle görüştüğünü, cinsel istismar kayıtlarının ve aralarında geçen mesajlaşmaların Carazzana'nın telefonunda bulunabileceğini söyledi.

DEDEKTİFLER, VİDEOLARI VE MESAJLARI BULDU

Yapılan incelemenin ardından pedofili kadının telefonunda hakkındaki suçlamaları güçlendiren videolar ve cinsel içerikli mesajlaşmalar tespit edildi.

UYUŞTURUCU SATTIĞI KİŞİDEN PARA ALAMADIĞI İÇİN KIZMIŞ

Ele geçirilen mesajlarda, pedofili kadının 14 yaşındaki çocuğa bir uyuşturucu ticareti sırasında sattığı uyuşturucunun parasını alamadığı için kızdığı görüldü.

MESAJLAR ÇETE FAALİYETİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Dedektiflerin incelediği mesajlarda Miami'de uyuşturucu ticareti yapan bir çetenin de varlığı tespit edilmiş oldu.

14 yaşındaki erkek çocuğuna 1 sene boyunca cinsel istismar uyguladı! Videoya kaydetti, şantaj yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, Miami, 3. Sayfa, Dünya


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