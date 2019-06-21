İğrenç tuzak! Yasak aşk yaşadığı kadına arkadaşıyla birlikte tecavüz etti

Ankara 'da evli ve iki çocuk annesi D.F.'yi önce alıkoyan, daha tecavüz edip videolarını çekerek tehdit eden sanıklara ayrı ayrı 20 yıl hapis cezası verildi. Kararı temyize götüren sanıklara İstinaf Mahkemesi de cezada 2,5 yıl artırıma giderek hapsi 22,5 yıla çıkardı.

Milliyet gazetesinden Paşa Alyurt'un haberine göre olay, 3 yıl önce Mamak 'a bağlı bir köyde meydana geldi. İ.K., aynı köyde yaşadığı evli ve iki çocuk annesi D.F.'yi kadın ismiyle sosyal medyadan ekledi. Burada görüşmeye devam eden ikili arasında bir süre sonra gönül ilişkisi başladı. İ.K. ile D.F. arasında daha sonra sorunlar çıkmaya başladı. Genç kadının ayrılık isteğine İ.K.'nın, "seni köyde rezil ederim" diyerek tehdit ederek sürdürmek istediği öne sürüldü.

GECE 12'DE KÖYÜN ÇAY BAHÇESINE DAVET ETMİŞ

Olayın yaşandığı gece ise, saat 00.00 sıralarında İ.K., genç kadına doğum günü kutlaması yapacağını ve sürprizi olduğunu söyleyerek köyün çay bahçesine davet etti. D.F. ise, kendisini ısrarla çay bahçesine davet eden İ.K.'nın buluşma teklifini kabul etti. Kendisine doğum günü yapılacağına inanan D.F., buluştuğu İ.K.'nın otomobiline bindi. Köyün kuytu yerinde aracı durduran İ.K., aracın arkasında kendisine bir sürprizi olduğunu ve bakması gerektiğini söyledi. Genç kadın aracın arkasından çıkan A.K.'yı karşısında görünce şok geçirdi.

İLAÇ İÇEREK İNTİHARA KALKIŞTI

İ.K. ve A.K. genç kadına defalarca tecavüz etti. Olayın ardından zorla birlikte oldukları kadının görüntülerini telefona kaydeden şüpheliler, sabaha karşı D.F.'yi evinin yakınında bir yerde indirdi. Yaşadığı olay karşısında psikolojik travma yaşayan genç kadın, ilaç içerek intihara kalkıştı. Hastanelik olan D.F., tedavisinin ardından yaşadıklarını ailesine anlattı. Daha sonra genç kadın, İ.K. ve A.K.'dan şikayetçi olarak suç duyurusunda bulundu. İ.K. ve A.K. yargılandığı mahkemeden ayrı ayrı 20 yıl hapis cezası aldı. Haklarındaki iddiaları reddeden İ.K. ve A.K. kararı temyize götürdü. İstinaf Mahkemesi şüphelilerin çelişkili ifadelerine işaret etti. Mahkeme, genç kadının sanıklardan A.K.'yı tanımadığı ve aralarında husumet bulunmadığı için kendisine iftira atmasının hiçbir mantıkla açıklanmasının mümkün olamayacağını bildirdi. D.F.'nin ayrılmak istediği İ.K.'nın kadını görüşmeye zorladığı delillerle ortaya kondu. WhatsApp yazışmalarında sanığın genç kadın ile görüşmek istediği yazışmalara ulaşıldı.

Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğü raporlarında da D.F. ile sanıklar arasında yaşanan arbede doğrulandı. D.F.'nin vücudunda meydana gelen izlerin darp izi olduğunu raporla ortaya kondu.

İstinaf mahkemesi, yeni deliller doğrultusunda sanıklara verilen 20 yıl hapis cezasında 2,5 yıl artırıma gitti. Mahkeme, her iki sanığa da ayrı ayrı 22,5 yıl olmak üzere hapis cezası verdi.