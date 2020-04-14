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IGTV'ye Keşfet Butonu Geldi! İşte Karşınızda Yeni IGTV

Instagram, IGTV için içerik oluşturuculara odaklanan yeni bir tasarım güncellemesi yayınlıyor. TikTok gibi rakiplere göre daha az kullanıcıya hitap eden uygulama, kısa videolar için yeniden tasarlandı.

14.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:53
IGTV'ye Keşfet Butonu Geldi! İşte Karşınızda Yeni IGTV
Instagram , IGTV için içerik oluşturuculara odaklanan yeni bir tasarım güncellemesi yayınlıyor. TikTok gibi rakiplere göre daha az kullanıcıya hitap eden uygulama, kısa videolar için yeniden tasarlandı.

IGTV ilk olarak 2018 yazında daha uzun biçimli videolar paylaşmak için tanıtıldı. Uygulama, doğrudan bir düğmeye sahip olarak mevcut Instagram platformundan erişilebiliyordu. Ancak Instagram'dan farklı olarak bir dakikadan daha uzun videolar yüklenebiliyordu.

Yaklaşık iki yıldır piyasada olmasına rağmen IGTV hiçbir zaman TikTok gibi alternatifler kadar popüler olamadı. Bu, Instagram'ın uygulamayı geliştirmesini engellemedi ancak IGTV'nin güncelleme alma zamanı geldiğini hissettiriyordu. IGTV'nin yeni tasarımda içerik oluşturucular ön plana çıkacak.

Ayrıca uygulamanın yeni Keşfet sekmesi, kullanıcıların izlemek için yeni içerik oluşturucular bulmasına yardımcı olacak. IGTV'nin artık eller serbest video çekimini de desteklediğini belirtelim, bu da kullanıcıların kaydı başlatmak için sol üst köşede bulunan video simgesine dokunabileceği anlamına geliyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Instagram, Teknoloji
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